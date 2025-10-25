Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.10.2025 | 22:00

Ekki gerst hjá Liverpool í rúm 30 ár

Arne Slot stjóri Liverpool fyrir miðju, Rio Ngumoha til vinstri …
Arne Slot stjóri Liverpool fyrir miðju, Rio Ngumoha til vinstri og Ibrahima Konaté til hægri. AFP/Glyn Kirk

Liverpool tapaði 3:2 gegn Brentford í kvöld sem var fjórða tap liðsins í röð á tímabilinu í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu en níu umferðir eru búnar.

Enn eitt tapið hjá Liverpool
Enn eitt tapið hjá Liverpool

Þetta er í fyrsta sinn sem þeir tapa fjórum af fyrstu níu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni síðan á tímabilinu 1993/94.

Liverpool er í sjötta sæti deildarinnar með fimmtán stig. Næsti leikur liðsins í deildinni er 29. október gegn Aston Villa.

 

