Ekki gerst hjá Liverpool í rúm 30 ár

Liverpool tapaði 3:2 gegn Brentford í kvöld sem var fjórða tap liðsins í röð á tímabilinu í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu en níu umferðir eru búnar.
Þetta er í fyrsta sinn sem þeir tapa fjórum af fyrstu níu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni síðan á tímabilinu 1993/94.
It's a fourth consecutive league defeat for the defending champions ❌— BBC Sport (@BBCSport) October 25, 2025
It's the first time they have lost four of their first nine games in the Premier League since the 1993/94 season 😬 pic.twitter.com/AY6mt3bpnL
Liverpool er í sjötta sæti deildarinnar með fimmtán stig. Næsti leikur liðsins í deildinni er 29. október gegn Aston Villa.