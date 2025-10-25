Enn eitt tapið hjá Liverpool

Brentford hafði betur gegn Liverpool, 3:2, á heimavelli í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Með sigrinum fór Brentford upp í 10. sæti þar sem liðið er með 13 stig. Liverpool er í 6. sæti með 15 stig eftir fjögur töp í deildinni í röð.
Brentford byrjaði með látum því Dango Outtara skoraði fyrsta markið á 5. mínútu með skoti af stuttu færi eftir langt innkast inn í teiginn frá Michael Kayode.
Liverpool svaraði vel og Florian Wirtz og Cody Gakpo komust báðir nálægt því að skora en skutu rétt framhjá úr góðum færum.
Það var svo Brentford sem skoraði næsta mark þegar Keven Schade slapp í gegn eftir stórkostlega sendingu frá Mikkel Damsgaard og skoraði af öryggi.
Þremur mínútum var bætt við fyrri hálfleikinn en Milos Kerkez minnkaði muninn á fimmtu mínútu uppbótartímans er hann skoraði með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Conor Bradley og var staðan í hálfleik 2:1.
Brentford byrjaði betur í seinni hálfleik og skapaði sér nokkur fín færi. Það skilaði marki á 60. mínútu þegar Virgil van Dijk braut á Outtara innan teigs og Igor Thiago skoraði af öryggi úr spyrnunni.
Fyrst um sinn var dæmd aukaspyrna en þeim dómi var breytt í víti eftir skoðun í VAR og voru gestirnir allt annað en sáttir.
Þeir voru aðeins glaðari á 89. mínútu þegar Mo Salah minnkaði muninn með stórglæsilegu marki. Hann tók þá við boltanum með ótrúlegum hætti í teignum og skilaði honum með rosalegu skoti í slá og inn.
Þrátt fyrir ellefu mínútur af uppbótartíma tókst Liverpool ekki að jafna og enn eitt tapið staðreynd.
|ÍA
|1:0
|Afturelding
|ÍA fer með sigur af hólmi í lokaumferðinni. Afturelding endar neðst og er fallin.Leik lokið
|Víkingur R.
|2:0
|Valur
|Leiknum er lokið hér í Víkinni. 2:0 sigur Víkinga er staðreynd og Íslandsmeistararnir klára tímabilið með stæl.Leik lokið