Fyrirliðinn fer ekki fet

Bruno Fernandes, fyrirliði United, fer ekki fet að svo stöddu. AFP/Paul Ellis

Fyrirliði Manchester United, Bruno Fernandes, segist ekkert hugsa um að yfirgefa United að svo stöddu.

Fernandes hefur lengi verið orðaður við félög bæði í Evrópu og Sádi-Arabíu en tekur það ekki í mál að fara frá félaginu að svo stöddu.

Fernandes ræddi við The Athletic á dögunum þar sem hann var spurður út í möguleg félagaskipti frá United:

„Einmitt núna er það Manchester United. Umboðsmaðurinn minn þekkir mig nógu vel og veit hvernig ég vinn best. Ef hann vill tala við mig þá verður það eftir heimsmeistaramótið í sumar, þangað til mun ég ekki tala við neinn,” sagði Fernandes í samtali við The Athletic.

Fernandes og félagar hans í United eru á réttri leið, eftir slaka byrjun í deildinni, þar sem liðið hefur nú unnið tvo leiki í röð, í fyrsta sinn undir stjórn Rúben Amorim. 

Manchester United er í 9. sæti deildarinnar með 13 stig og tekur á móti Brighton klukkan 16:30 á eftir.

 

