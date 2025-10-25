Fyrirliðinn fer ekki fet

Fyrirliði Manchester United, Bruno Fernandes, segist ekkert hugsa um að yfirgefa United að svo stöddu.
Fernandes hefur lengi verið orðaður við félög bæði í Evrópu og Sádi-Arabíu en tekur það ekki í mál að fara frá félaginu að svo stöddu.
Fernandes ræddi við The Athletic á dögunum þar sem hann var spurður út í möguleg félagaskipti frá United:
„Einmitt núna er það Manchester United. Umboðsmaðurinn minn þekkir mig nógu vel og veit hvernig ég vinn best. Ef hann vill tala við mig þá verður það eftir heimsmeistaramótið í sumar, þangað til mun ég ekki tala við neinn,” sagði Fernandes í samtali við The Athletic.
Fernandes og félagar hans í United eru á réttri leið, eftir slaka byrjun í deildinni, þar sem liðið hefur nú unnið tvo leiki í röð, í fyrsta sinn undir stjórn Rúben Amorim.
Manchester United er í 9. sæti deildarinnar með 13 stig og tekur á móti Brighton klukkan 16:30 á eftir.