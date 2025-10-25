Meiðslalisti Arsenal lengist

Varnarmaðurinn Gabriel hefur ekki æft með Arsenal frá leik liðsins gegn Atlético Madrid í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn.
Mikel Arteta sagði á blaðamannafundi á dögunum að Brasilíumaðurinn hefði glímt við einhverskonar meiðsli og hafi þurft að koma af velli og að hann hafi enn ekki getað æft með liðinu.
Gabriel var maður leiksins gegn Madrid er hann skoraði eitt mark, lagði upp eitt og hélt hreinu í 4:0 sigri Arsenal.
Meiðslalisti Arsenal er nú orðinn verulega langur þar sem Martin Odegaard, Kai Havertz, Noni Madueke og nú Gabriel sem er heldur betur áfall fyrir Arsenal sem, eins og stendur er, er í fyrsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Næsti leikur Arsenal er gegn Crystal Palce á morgun.