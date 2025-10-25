Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.10.2025 | 18:25 | Uppfært 18:42

United þremur stigum frá toppsætinu

Kristján Jónsson
Kristján Jónsson

Manchester United lagði Brighton að velli 4:2 í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Old Trafford.

United fór með sigrinum upp í 3.-4. sæti sæti með 16 stig en er Brighton í tíunda með 12 stig. United er með jafn mörg stig og Manchester City og er einungis þremur stigum á eftir Arsenal þrátt fyrir mikla gagnrýni á keppnistímabilinu. Þess ber að geta að United hefur leikið 9 leiki en Arsenal og City hafa leikið 8 leiki. 

United lék býsna vel í dag og sigurinn var sanngjarn. Sigurleikurinn á Anfield síðasta sunnudag hefur ef til vill verið vítamínssprauta inn í leikmannahópinn. Brighton mætti með fremur varnarsinnað upplegg en leikskipulagið gekk ekki ýkja vel. Meðal annars vegna þess að leikmenn United voru vinnusamir og tókst að vinna boltann nokkrum sinnum á vallarhelmingi Brighton í fyrri hálfleik. 

Þannig urðu fyrstu tvö mörkin til. Hið fyrra skoraði Brasilíumaðurinn Cunha á 24. mínútu og landi hans Casemiro bætti við á 34. mínútu. Bæði mörkin komu eftir skot utan teigs. Cunha lagði boltann snyrtilega neðst í hornið en sko Casemiro fór í varnarmann, breytti um stefnu og þaðan í netið. 

Var staðan 2:0 að loknum fyrri hálfleik en fjögur mörk litu dagsins ljós í síðari hálfleik. Bruno Mbuemo skoraði þriðja markið fyrir United á 61. mínútu og eftirleikurinn virtist auðveldur. Svo fór þó ekki því Brighton náði að minnka muninn niður í eitt mark. Danny Welbeck fyrrverandi leikmaður United skoraði beint úr aukaspyrnu og í uppbótartíma skoraði Charalampos Kostoulas með föstum skalla eftir hornspyrnu. 

Mbuemo innsigaði hins vegar sigur United með marki þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. 

Leikmennirnir sem United fékk til sín í sumar voru saman í framlínunni Mbuemo, Sesko og Cunha. Tveir þeirra skoruðu og Sesko átti einnig fínan leik og fyrsta mark leiksins kom eftir að hann vann boltann. Svo virðist sem United sé ef til vill að ná vopnum sínum. 

Man. Utd 4:2 Brighton
