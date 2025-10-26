Amorim hrósar Mbeumo

Ruben Amorim knattspyrnustjóri Manchester United bar leikmann sinn Bryan Mbeumo miklu lofi eftir sigur United á Brighton í gær.
Mbeumo hefur verið í miklu stuði að undanförnu en hann skoraði tvö mörk í leiknum í gær og skoraði einnig í 2:1 sigri liðsins á Anfield í leiknum á undan.
„Hann leggur gríðarlega hart að sér og vinnusemi hans er til eftirbreytni. Hann er frábær í umskiptum (e. transition). Hann er að bæta sig þegar við erum að á síðasta þriðjungi vallarins.
Tengingin við Amad, það er mjög erfitt að eiga við og reyna að stöðva þessa tvo saman, því þeir skipta oft um stöðu, þeir eru mjög hraðir og eru öflugir í leikstöðunni einn á móti einum.“
Mitt hlutverk sem stjóri er að útskýra fyrir honum hvað ég vil fá frá honum. Við lögðum mikið á okkur að lokka hann til okkar.
Við erum Manchester United og þegar við finnum að leikmaðurinn vilji koma til okkar, sama hvað, burtséð frá því hvaða sæti við erum í eða hvort við séum að spila í Meistaradeild Evrópu eða ekki, og það var tilfellið með hann,“ sagði Portúgalinn eftir leikinn í gær.