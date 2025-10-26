Arsenal með fjögurra stiga forskot

Arsenal náði fjögurra stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með sigri á Crystal Palace, 1:0, á heimavelli í dag. Arsenal er með 22 stig, fjórum meira en Bournemouth.
Fyrri hálfleikur var vægast sagt rólegur og fékk hvorugt liðið gott færi þar til Eberechi Eze kom Arsenal yfir á 39. mínútu gegn sínu gömlu félögum.
Hann afgreiddi þá boltann glæsilega í teignum eftir að gestunum mistókst að koma boltanum í burtu eftir aukaspyrnu. Var það eina mark fyrri hálfleiksins.
Það var meira fjör í upphafi seinni hálfleiks og þeir Gabriel Magalhaes, Declan Rice og Eze fengu allir góð færi í sömu sókninni á 50. mínútu. Gabriel skallaði í slá, Dean Henderson varði frá Rice í kjölfarið og Eze skaut rétt framhjá eftir það.
Eftir það fór leikurinn í sama far og í fyrri hálfleik, lítið um færi og þannig var það allt þar til flautað var til leiksloka og Arsenal fór með eins marks sigur af hólmi.