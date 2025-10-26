Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.10.2025 | 10:40

Besta byrjun Sunderland í ríflega aldarfjórðung

Franski framherjinn Wilson Isidor skoraði fyrra mark Sunderland gegn Chelsea …
Franski framherjinn Wilson Isidor skoraði fyrra mark Sunderland gegn Chelsea í fræknum 2:1 útisigri liðsins í gær. . AFP/Henry Nicholls

Sunderland er í 2. sæti ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta eftir magnaðan útisigur á Chelsea í gær 2:1. 

Sunderland hefur náð í 17 stig í 9 leikjum, sem er þeirra besta byrjun á tímabili í úrvalsdeildinni síðan tímabilið 1999 til 2000, en þá var félagið með sama stigafjölda eftir 9 leiki. 

Dramatískar lokamínútur á Englandi - Sunderland flýgur í annað sætið
Dramatískar lokamínútur á Englandi - Sunderland flýgur í annað sætið

Aðeins fimm sinnum hafa nýliðar verið með fleiri stig eftir níu leiki í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og hafa þau öll haldið sæti sínu í deildinni.

„Ég held að enginn hafi búist við því að Sunderland myndi byrja svona vel, þeir eiga allt hrós skilið,“ sagði fyrrverandi landsliðsmaður Englands Michael Carrick við BBC Radio eftir sigur Sunderland á Chelsea.

„Byrjun þeirra á tímabilinu hefur verið ótrúleg og stigasöfnunin er eitthvað sem þeir vilja byggja á. Þeir héldu ró sinni og leið vel í leikskipulagi sínu, en voru líka hættulegir í skyndisóknum.

Þeir héldu alltaf trúnni á að vinna leikinn. Þetta var risastór útisigur gegn miklu stærra liði,“ bætti Carrick við.

Sunderland endaði í 4. sæti ensku B-deildarinnar á síðustu leiktíð, 24 stigum frá meisturum Leeds og Burnley sem bæði luku keppni með 100 stig.

Sunderland komst upp í úrvalsdeildina í gegnum umspilið með sigri á Sheffield United á Wembley í lok maí. Sunderland lék síðast í úrvalsdeildinni árið 2017.

