Bournemouth í öðru sæti – City tapaði

Hinn 19 ára gamli Marcus Tavernier.
Bournemouth sigraði Nottingham Forest á heimavelli, 2:0, og er í öðru sæti í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu með átján stig. Forest er í átjánda sæti með fimm stig.

Marcus Tavernier og hinn 19 ára gamli Eli Junior Kroupi skoruðu mörk Bournemouth.

 Burnley sgraði Wolves 3:2 á heimavelli Úlfanna. Wolves eru í neðsta sæti með aðeins tvö stig eftir níu umferðir og Burnley er í sextánda sæti með átta stig.

Zian Flemming skoraði tvö mörk fyrir Wolves á fyrsta hálftíma leiksins en Jørgen Strand Larsen minnkaði muninn í 2:1 af vítapunktinum á 42. mínútu. Á fjórðu mínútu uppbótartímans í fyrri hálfleik skoraði Marshall Munetsi jöfnunarmark Nottingham Forest og fyrri hálfleikur endaði 2:2.

Lyle Foster skoraði sigurmark Burnley á fimmtu mínútu uppbótartímans.

Matty Cash skoraði sigurmark VIlla í dag.
Manchester City fór í fýluferð til Birmingham þar sem liðið tapaði 1:0 gegn Aston Villa.

Matty Cash skoraði sigurmark Villa á 19. mínútu og félagið er í sjöunda sæti með fimmtán stig. City er í fjórða sæti með sextán stig.

 

