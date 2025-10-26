Bournemouth í öðru sæti – City tapaði

Bournemouth sigraði Nottingham Forest á heimavelli, 2:0, og er í öðru sæti í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu með átján stig. Forest er í átjánda sæti með fimm stig.
Marcus Tavernier og hinn 19 ára gamli Eli Junior Kroupi skoruðu mörk Bournemouth.
Burnley sgraði Wolves 3:2 á heimavelli Úlfanna. Wolves eru í neðsta sæti með aðeins tvö stig eftir níu umferðir og Burnley er í sextánda sæti með átta stig.
Zian Flemming skoraði tvö mörk fyrir Wolves á fyrsta hálftíma leiksins en Jørgen Strand Larsen minnkaði muninn í 2:1 af vítapunktinum á 42. mínútu. Á fjórðu mínútu uppbótartímans í fyrri hálfleik skoraði Marshall Munetsi jöfnunarmark Nottingham Forest og fyrri hálfleikur endaði 2:2.
Lyle Foster skoraði sigurmark Burnley á fimmtu mínútu uppbótartímans.
Manchester City fór í fýluferð til Birmingham þar sem liðið tapaði 1:0 gegn Aston Villa.
Matty Cash skoraði sigurmark Villa á 19. mínútu og félagið er í sjöunda sæti með fimmtán stig. City er í fjórða sæti með sextán stig.