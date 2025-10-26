Slot viðurkennir vanda Liverpool

Arne Slot, stjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hefur viðurkennt að hann þurfi að finna lausnir hratt til að laga gengi liðsins.
Andstæðingar Liverpool hafa ítrekað beitt þeirri leikaðferð að nota langar sendingar í auknum mæli og verjast aftarlega á vellinum, sem virðist skila góðum árangri gegn Liverpool.
Liverpool tapaði 3:2 gegn Brentford í gærkvöldi sem var fjórða tap liðsins í röð í deildinni, en liðið vann fyrstu fimm leiki sína í deildinni.
Varnarleikur Liverpool hefur verið harðlega gagnrýndur í vetur en miðvarðaparið Virgil Van Dijk og Ibrahima Konate hafa verið ólíkir sjálfum sér og þeir varnarmenn sem hafa verið keyptir, til að mynda vinstri bakvörðurinn Milos Kerkes, hafa valdið vonbrigðum.
Meiðsli aðalmarkvarðarins Alisson Becker hafa augljóslega heldur ekki hjálpað til.
„Það er ljóst að andstæðingar okkar hafa ákveðinn leikstíl gegn okkur og það er að reynast okkur erfitt. Við höfum ekki fundið svörin enn sem komið er.
Að lenda 1:0 undir eftir fimm mínútur er augljóslega ekki til þess fallið að bæta ástandið. Við erum alltaf líklegir að skora mörk, jafnvel þegar við spilum ekki vel.
En við vinnum ekki leiki, því við erum að fá á okkur of mörg mörk. Það skrifast ekki bara á öftustu varnarlínuna, heldur á alla 11 leikmenn liðsins,“ sagði Slot í samtali við Sky Sports.
„Við unnum ekki grunnvinnu okkar nógu vel, töpuðum of mörgum návígum og seinni boltum. Það er í fyrsta skipti sem það gerist í þessari taphrinu. Eins og alltaf þurfum við að greina það sem gekk vel og það sem við gerðum rangt.
Ég hef nokkuð skýra sýn á þá hluti sem þarf að laga,“ sagði hollenski knattspyrnustjóri Liverpool eftir leik liðsins í gær.