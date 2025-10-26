Þrjú mörk og Tottenham upp í þriðja sæti

Tottenham sigraði Everton 3:0 í Liverpool borg í úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.
Tottenham er með sautján stig í þriðja sæti þegar níu umferðir eru búnar. Everton er með ellefu stig í fjórtánda sæti.
Micky van de Ven kom Tottenham í 1:0 á 19. mínútu með skallamarki eftir stutta hornspyrnu og fyrirgjöf frá Rodrigo Bentancur.
Jake O’Brien hélt að hann hefði jafnað metin fyrir Everton þegar hann skallaði boltann í markið eftir hornspyrnu en það var dæmt af eftir VAR-skoðun.
Van de Ven skoraði svo annað skallamark eftir hornspyrnu í uppbótartíma og staðan var 2:0 í hálfleik fyrir Tottenham.
Á 89. mínútu skoraði Pape Sarr þriðja mark Tottenham. Það kom löng sending á fjær á Richarlison sem skallaði boltann fyrir markið og Sarr skallaði boltann í markið.