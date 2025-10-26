Það var kátt á hjalla hjá stuðningsmönnum enska knattspyrnufélagsins Brentford í gær þegar liðið tók á móti Englandsmeisturum Liverpool í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Leiknum lauk með sigri Brentford, 3:2, en þetta var fjórða tap Liverpool í röð í úrvalsdeildinni.
Stuðningsmenn Brentford gátu ekki setið á sér þegar Igor Thiago kom Brentford, 3:1, með marki úr vítaspyrnu á 60. mínútu.
„Þú verður rekinn á morgun!“ sungu stuðningsmennirnir til Arne Slot, stjóra Liverpool, sem hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarnar vikur.
Liverpool eyddi tæplega 450 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar en sú fjárfestingin hefur ekki borgað sig, enn sem komið er.
Liðið er í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar með 15 stig fjórum stigum minna en topplið Arsenal sem á leik til góða og mætir Crystal Palace á heimavelli síðar í dag.