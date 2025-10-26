Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.10.2025 | 8:00 | Uppfært 10:05

„Þú verður rekinn á morgun!“

Arne Slot.
Arne Slot. AFP/Glyn Kirk

Það var kátt á hjalla hjá stuðningsmönnum enska knattspyrnufélagsins Brentford í gær þegar liðið tók á móti Englandsmeisturum Liverpool í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Leiknum lauk með sigri Brentford, 3:2, en þetta var fjórða tap Liverpool í röð í úrvalsdeildinni.

Ekki gerst hjá Liverpool í rúm 30 ár
Frétt af mbl.is

Ekki gerst hjá Liverpool í rúm 30 ár

Stuðningsmenn Brentford gátu ekki setið á sér þegar Igor Thiago kom Brentford, 3:1, með marki úr vítaspyrnu á 60. mínútu.

Eyddu háum fjárhæðum í sumar

„Þú verður rekinn á morgun!“ sungu stuðningsmennirnir til Arne Slot, stjóra Liverpool, sem hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarnar vikur.

Liverpool eyddi tæplega 450 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar en sú fjárfestingin hefur ekki borgað sig, enn sem komið er.

Liðið er í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar með 15 stig fjórum stigum minna en topplið Arsenal sem á leik til góða og mætir Crystal Palace á heimavelli síðar í dag.

Enn eitt tapið hjá Liverpool
Frétt af mbl.is

Enn eitt tapið hjá Liverpool
mbl.is
Fleira áhugavert
Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu Myndskeið: Halla fór víða í Kína Xi og Halla endurnýjuðu samning Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið
Fleira áhugavert
Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Hefur engin áhrif á núverandi lán Olíufélögin náðu betri samningum