Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.10.2025 | 9:45

Ætlaði sér ekki að niðurlægja Sancho

Jadon Sancho í leiknum gegn City.
Jadon Sancho í leiknum gegn City. AFP/Justin Tallis

Jadon Sancho var afar pirraður í gær þegar hann var tekinn af velli í 1:0-sigri Aston Villa gegn Manchester City í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Birmingham.

Sancho, sem er 25 ára gamall og á láni hjá Aston Villa frá Manchester United, kom inn á sem varamaður á 29. mínútu fyrir Emiliano Buendía.

Honum var svo skipt aftur af velli á 74. mínútu fyrir Ross Barkley en hann virkaði afar pirraður þegar hann gekk af velli og neitaði að taka í höndina á bæði Barkley og Unai Emery, stjóra Villa.

Hann er ekki ánægður

„Hann er ekki ánægður,“ sagði Emery þegar hann var spurður út í viðbrögð Sancho á fundi með fjölmiðlamönnum í leikslok.

„Hann er ekki eini leikmaðurinn sem ég hef tekið svona af velli. Morgan Rogers, Buendía og Leon Bailey hafa líka lent í því sama.

Það stóð aldrei til að Sancho myndi spila meira en hálftíma því hann spilaði klukkutíma í miðri viku. Það var aldrei markmiðið að niðurlægja hann,“ sagði Emery.

mbl.is
Fleira áhugavert
Xi og Halla endurnýjuðu samning Hefði viljað sjá Leaves fara lengra Mæðgin á húsbíl urðu innlyksa Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík
Fleira áhugavert
Xi og Halla endurnýjuðu samning Hríðarveður nálgast landið óðum Hefur engin áhrif á núverandi lán „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“