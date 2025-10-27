Ætlaði sér ekki að niðurlægja Sancho

Jadon Sancho var afar pirraður í gær þegar hann var tekinn af velli í 1:0-sigri Aston Villa gegn Manchester City í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Birmingham.
Sancho, sem er 25 ára gamall og á láni hjá Aston Villa frá Manchester United, kom inn á sem varamaður á 29. mínútu fyrir Emiliano Buendía.
Honum var svo skipt aftur af velli á 74. mínútu fyrir Ross Barkley en hann virkaði afar pirraður þegar hann gekk af velli og neitaði að taka í höndina á bæði Barkley og Unai Emery, stjóra Villa.
„Hann er ekki ánægður,“ sagði Emery þegar hann var spurður út í viðbrögð Sancho á fundi með fjölmiðlamönnum í leikslok.
„Hann er ekki eini leikmaðurinn sem ég hef tekið svona af velli. Morgan Rogers, Buendía og Leon Bailey hafa líka lent í því sama.
Það stóð aldrei til að Sancho myndi spila meira en hálftíma því hann spilaði klukkutíma í miðri viku. Það var aldrei markmiðið að niðurlægja hann,“ sagði Emery.