Benoný og félagar á toppinn

Benoný Breki Andrésson fagnar marki í leik með Stockport á …
Benoný Breki Andrésson fagnar marki í leik með Stockport á síðasta tímabili. Ljósmynd/Stockport

Benoný Breki Andrésson og liðsfélagar hans í Stockport County tylltu sér á topp ensku C-deildarinnar í knattspyrnu með því að vinna öruggan útisigur á Port Vale, 3:0, í kvöld.

Stockport fór með sigrinum upp fyrir Cardiff City. Stockport er í fyrsta sæti með 28 stig og Cardiff er í öðru með 26 stig og á leik til góða.

Öll mörkin í kvöld komu í fyrri hálfleik. Benoný Breki kom inn á sem varamaður á 59. mínútu en bíður ennþá eftir sínu fyrsta marki á tímabilinu. Hefur hann leikið sjö deildarleiki á því.

Skoraði Benoný Breki fjögur mörk í tólf leikjum fyrir Stockport í C-deildinni á síðasta tímabili.

