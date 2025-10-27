Benoný og félagar á toppinn

Benoný Breki Andrésson og liðsfélagar hans í Stockport County tylltu sér á topp ensku C-deildarinnar í knattspyrnu með því að vinna öruggan útisigur á Port Vale, 3:0, í kvöld.
Stockport fór með sigrinum upp fyrir Cardiff City. Stockport er í fyrsta sæti með 28 stig og Cardiff er í öðru með 26 stig og á leik til góða.
Öll mörkin í kvöld komu í fyrri hálfleik. Benoný Breki kom inn á sem varamaður á 59. mínútu en bíður ennþá eftir sínu fyrsta marki á tímabilinu. Hefur hann leikið sjö deildarleiki á því.
Skoraði Benoný Breki fjögur mörk í tólf leikjum fyrir Stockport í C-deildinni á síðasta tímabili.