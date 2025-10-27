Framherji Tottenham til sölu

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, er ekki ánægður með enska framherjann Dominic Solanke.
Það er Football Insider sem greinir frá þessu en Solanke, sem er 28 ára gamall, hefur aðeins komið sögu í tveimur leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Hann hefur komið inn á sem varamaður í báðum þeirra en hann hefur verið frá keppni síðan í ágúst vegna ökklameiðsla.
Framherjinn skoraði níu mörk í 27 leikjum í deildinni á síðustu leiktíð en forráðamenn félagsins eru sagðir íhuga það alvarlega að selja hann í janúar.
Tottenham borgaði Bournemouth 55 milljónir punda fyrir hann en hann er sagður kosta í kringum 30 milljónir punda í dag.