Guardiola hefur tröllatrú á Liverpool

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur ennþá tröllatrú á Englandsmeisturum Liverpool þrátt fyrir dapra byrjun á tímabilinu.
Liverpool er sem stendur í sjöunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 15 stig, sjö stigum minna en topplið Arsenal, eftir níu umferðir.
Liverpool tapaði sínum fjórða deildarleik í röð um helgina gegn Brentford, 3:2, en þrátt fyrir það telur Guardiola þá ennþá getað blandað sér í toppbaráttuna á Englandi.
„Liverpool hefur tapað síðustu leikjum sínum en þeir hefðu hæglega getað unnið eitthvað af þessum leikjum,“ sagði Guardiola í samtali við fjölmiðla eftir tap liðsins gegn Aston Villa um helgina.
„Þeir fengu svo sannarlega færin gegn Manchester United og voru óheppnir að skora ekki. Þeir hafa hikstað en þeir eru ennþá líklegir til afreka í ensku úrvalsdeildinni.
Þegar þú ert að berjast á toppnum þá getur það alltaf gerst að þú tapir stigum inn á milli, þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að nýta okkur það þegar liðin sem við viljum bera okkur saman við tapa stigum,“ sagði Guardiola meðal annars.