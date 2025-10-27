Hetjan gegn City verður áfram í Birmingham

Enski Pólverjinn Matty Cash hefur framlengt samning sinn við enska knattspyrnufélagið Aston Villa.
Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Cash, sem er 28 ára gamall, skrifaði undir nýjan þriggja og hálfs árs samning við félagið.
Hann skoraði sigurmark Aston Villa um helgina þegar liðið tók á móti Manchester City í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Birmingham en leiknum lauk með 1:0-sigri Villa.
Cash gekk til liðs við Aston Villa frá Nottingham Forest sumarið 2020 en alls á hann að baki 193 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað tólf mörk og lagt upp önnur tólf mörk til viðbótar.
Cash er fæddur og uppalinn á Englandi en móðir hans er pólsk og hann ákvað að leika fyrir hönd Póllands frá og með árinu 2021. Hann á nú 22 landsleiki að baki.