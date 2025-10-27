Höfnuðu tilboði frá Manchester United

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Bournemouth höfnuðu í sumar tilboði frá Manchester United í sóknarmanninn Antoine Semenyo.
Það er The Telegraph sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur byrjað tímabilið með miklum látum og skorað sex mörk í níu leikjum í ensku úrvalsdeildinni, ásamt því að leggja upp sex mörk til viðbótar.
Tilboð United hljóðaði upp á 50 milljónir punda en það samsvarar um 8,1 milljarði íslenskra króna.
United var ekki eina félagið sem lagði fram tilboð í sóknarmanninn því Tottenham lagði einnig fram tilboð í sumar sem var hafnað.