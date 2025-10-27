Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.10.2025 | 14:35

Höfnuðu tilboði frá Manchester United

Antoine Semenyo hefur byrjað tímabilið með miklum látum.
Antoine Semenyo hefur byrjað tímabilið með miklum látum. AFP/Glyn Kirk

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Bournemouth höfnuðu í sumar tilboði frá Manchester United í sóknarmanninn Antoine Semenyo.

Það er The Telegraph sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur byrjað tímabilið með miklum látum og skorað sex mörk í níu leikjum í ensku úrvalsdeildinni, ásamt því að leggja upp sex mörk til viðbótar.

Tilboð United hljóðaði upp á 50 milljónir punda en það samsvarar um 8,1 milljarði íslenskra króna.

United var ekki eina félagið sem lagði fram tilboð í sóknarmanninn því Tottenham lagði einnig fram tilboð í sumar sem var hafnað.

mbl.is
