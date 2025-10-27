Meiðslin hrannast upp hjá Arsenal

Fjórir leikmenn enska knattspyrnufélagsins Arsenal meiddust í gær í sigri liðsins gegn Crystal Palace í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Þetta tilkynnti Mikel Arteta, stjóri Arsenal, á blaðamannafundi eftir leikinn í gær en þeir Declan Rice, William Saliba og Riccardo Calafiori meiddust allir í leiknum.
Saliba var skipt af velli í hálfleik og þeir Rice og Calafiori fóru meiddir af velli undir lok leiksins. Þá fann Martinelli fyrir eymslum eftir leikinn.
Í samtali við Sky Sports sagði Arteta að óvíst væri hversu lengi fjórmenningarnir yrðu frá og að einhverjir þeirra yrðu mögulega klárir í slaginn strax á laugardaginn þegar Arsenal heimsækir Burnley.