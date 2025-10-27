Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.10.2025 | 9:03

Meiðslin hrannast upp hjá Arsenal

Declan Rice haltraði af velli gegn Crystal Palace.
Declan Rice haltraði af velli gegn Crystal Palace. AFP/Henry Nicholls

Fjórir leikmenn enska knattspyrnufélagsins Arsenal meiddust í gær í sigri liðsins gegn Crystal Palace í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

Þetta tilkynnti Mikel Arteta, stjóri Arsenal, á blaðamannafundi eftir leikinn í gær en þeir Declan Rice, William Saliba og Riccardo Calafiori meiddust allir í leiknum.

Arsenal með fjögurra stiga forskot
Frétt af mbl.is

Arsenal með fjögurra stiga forskot

Saliba var skipt af velli í hálfleik og þeir Rice og Calafiori fóru meiddir af velli undir lok leiksins. Þá fann Martinelli fyrir eymslum eftir leikinn.

Í samtali við Sky Sports sagði Arteta að óvíst væri hversu lengi fjórmenningarnir yrðu frá og að einhverjir þeirra yrðu mögulega klárir í slaginn strax á laugardaginn þegar Arsenal heimsækir Burnley.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hríðarveður nálgast landið óðum Vinna sex daga vikunnar til að verja þorpið „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“ Mæðgin á húsbíl urðu innlyksa
Fleira áhugavert
„Íslensku þjóðinni er ekki sama“ Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Xi og Halla endurnýjuðu samning Hríðarveður nálgast landið óðum