Rooney: Myndi hafa áhyggjur af Liverpool

„Það sá þetta enginn fyrir, þetta gerðist snögglega og hefur verið þungt högg,“ sagði fyrrverandi knattspyrnumaðurinn og núverandi sparkspekingurinn Wayne Rooney um raunir Liverpool.
Liverpool hefur tapað fjórum deildarleikjum í röð og fimm af síðustu sex leikjum í öllum keppnum.
„Ég tel þá eiga í erfiðleikum með að koma sér út úr þessum vandræðum. Á þessum tímapunkti þurfa knattspyrnustjórinn og leiðtogar liðsins að finna fljótlega út úr þessu.
Virgil van Dijk og Mohamed Salah hafa báðir skrifað undir nýja samning en mér finnst þeir í raun ekki hafa leitt þetta lið á þessu tímabili.
Mér finnst líkamstjáning segja margt og ég tel okkur vera að sjá aðeins öðruvísi líkamstjáningu hjá þeim,“ sagði Rooney í hlaðvarpsþætti sínum The Wayne Rooney Show.
„Þeir eru tveir bestu leikmennirnir í þessu liði og ef líkamstjáning þeirra er ekki nægilega góð hefur það áhrif á alla aðra.
Ég gæti haft rangt fyrir mér en ef ég væri stuðningsmaður Liverpool eða knattspyrnustjórinn myndi það valda mér miklum áhyggjum,“ bætti hann við.