28.10.2025

Andri Lucas verðlaunaður á Englandi

Andri Lucas eftir að hann skoraði sigurmarkið.
Andri Lucas eftir að hann skoraði sigurmarkið. Ljósmynd/Blackburn Rovers

Landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen átti góðan leik þegar Blackburn sigraði Southampton, 2:1, á heimavelli í ensku B-deildinni í fótbolta á laugardag.

Andri skoraði sigurmark Blackburn á 86. mínútu og var verðlaunaður með sæti í liði umferðarinnar.

Markið var það fyrsta sem Andri skorar fyrir Blackburn í sjöunda leiknum. Lið umferðarinnar var valið með hjálp tölfræðivefsins WhoScored.

