Andri Lucas verðlaunaður á Englandi

Landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen átti góðan leik þegar Blackburn sigraði Southampton, 2:1, á heimavelli í ensku B-deildinni í fótbolta á laugardag.
Andri skoraði sigurmark Blackburn á 86. mínútu og var verðlaunaður með sæti í liði umferðarinnar.
Markið var það fyrsta sem Andri skorar fyrir Blackburn í sjöunda leiknum. Lið umferðarinnar var valið með hjálp tölfræðivefsins WhoScored.
