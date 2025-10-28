Fyrrverandi þjálfari hjá Liverpool látinn

Markvarðarþjálfarinn José Ochotorena er látinn, 64 ára að aldri. Spánverjinn starfaði m.a. hjá enska knattspyrnufélaginu Liverpool og átti sinn þátt í að liðið varð Evrópumeistari árið 2005.
Hann var hjá Liverpool í þrjú ár og var markvarðarþjálfari Jersey Dudeks er pólski markvörðurinn var hetjan í vítakeppni í endurkomunni frægu hjá Liverpool gegn AC Milan í úrslitum Meistaradeildarinnar árið 2005.
Hann var einnig þjálfari Valencia í heimalandinu og þá þjálfaði hann einnig hjá spænska A-landsliðinu er liðið vann EM tvisvar og HM einu sinni á árunum 2008 til 2012.