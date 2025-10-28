Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.10.2025 | 18:02

Gleðifréttir fyrir Chelsea

Liam Delap meiddist aftan í læri í lok ágúst.
Liam Delap meiddist aftan í læri í lok ágúst. AFP/Justin Tallis

Enski knattspyrnumaðurinn Liam Delap, sóknarmaður Chelsea, hefur jafnað sig á meiðslum og mun að öllum líkindum spila sinn fyrsta leik síðan í ágúst á morgun.

Delap hefur misst af síðustu tíu leikjum Chelsea í öllum keppnum en verður í leikmannahópnum þegar liðið heimsækir Wolves í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins annað kvöld.

Þessu skýrði Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, frá á fréttamannafundi í dag.

Delap er 22 ára gamall og var keyptur á 30 milljónir punda frá Ipswich Town í sumar og hefur skorað eitt mark í níu leikjum fyrir Chelsea, sem kom á HM félagsliða í sumar en þar stóð liðið uppi sem sigurvegari.


