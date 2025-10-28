Hákon hélt hreinu í Íslendingaslag

Úrvalsdeildarlið Brentford lenti ekki í nokkrum vandræðum með D-deildar lið Grimsby Town þegar þau áttust við í Íslendingaslag í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu karla í Grimsby í kvöld. Lokatölur urðu 5:0.
Brentford er þar með komið áfram í átta liða úrslit.
Hákon Rafn Valdimarsson var í marki Brentford í leiknum og stóð vaktina vel. Jason Daði Svanþórsson kom þá inn á sem varamaður á 58. mínútu hjá Grimsby.
Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Reiss Nelson, Fábio Carvalho og Nathan Collins skoruðu mörk Brentford í kvöld.