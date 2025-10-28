Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.10.2025 | 21:56

Hákon hélt hreinu í Íslendingaslag

Hákon Rafn Valdimarsson hélt hreinu í öruggum sigri.
Hákon Rafn Valdimarsson hélt hreinu í öruggum sigri. AFP/Adrian Dennis

Úrvalsdeildarlið Brentford lenti ekki í nokkrum vandræðum með D-deildar lið Grimsby Town þegar þau áttust við í Íslendingaslag í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu karla í Grimsby í kvöld. Lokatölur urðu 5:0.

Brentford er þar með komið áfram í átta liða úrslit.

Hákon Rafn Valdimarsson var í marki Brentford í leiknum og stóð vaktina vel. Jason Daði Svanþórsson kom þá inn á sem varamaður á 58. mínútu hjá Grimsby.

Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Reiss Nelson, Fábio Carvalho og Nathan Collins skoruðu mörk Brentford í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vara við snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Fella niður helming flugferða Snjóruðningur hófst klukkan 4: Um 30 tæki notuð „Þetta er í þriðja skiptið sem við erum að festast“
Fleira áhugavert
„Kom aðeins aftan að okkur“ Ísraelsmenn herja á Gasa: „Vopnahléið heldur“ Enn ótrúlega margir vanbúnir: „Þetta er bara ástand“ Vara við mikilli eyðileggingu á Jamaíka