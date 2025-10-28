Setti ótrúlegt met á Englandi

Knattspyrnumaðurinn Jamie Cureton sló um helgina ansi magnað met í enskri deildakeppni þegar hann skoraði fyrir Kings Park Rangers í tíundu efstu deild þar í landi.
Cureton, sem er fimmtugur, varð þar með fyrsti leikmaðurinn sem tekst að skora í efstu tíu deildum Englands á ferlinum.
Fyrstu deildarmörkin á ferlinum komu fyrir rúmum 30 árum með Norwich City og það í ensku úrvalsdeildinni. Á næstu árum skoraði Cureton grimmt í B-deildinni og þegar aðeins var liðið á ferilinn komu fyrstu mörkin í C-deildinni.
Frá og með tímabilinu 2012-13, þegar hann var 37 ára, fór Cureton svo að raða inn mörkum í D-deildinni og í kringum fertugt, þegar flestir knattspyrnumenn hafa lagt skóna á hilluna, færði hann sig niður í neðri deildir Englands.
Þar hefur Cureton spilað undanfarin níu ár, slær hvergi af og hefur nú náð þeim merkilega áfanga að skora í öllum tíu efstu deildum Englands.
Alls hefur Cureton skorað 390 mörk í tæplega 1.100 leikjum á rúmlega 30 ára ferli.