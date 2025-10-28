Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.10.2025 | 16:57

Setti ótrúlegt met á Englandi

Jamie Cureton hefur marga fjöruna sopið.
Jamie Cureton hefur marga fjöruna sopið. Ljósmynd/@ESPNUK

Knattspyrnumaðurinn Jamie Cureton sló um helgina ansi magnað met í enskri deildakeppni þegar hann skoraði fyrir Kings Park Rangers í tíundu efstu deild þar í landi.

Cureton, sem er fimmtugur, varð þar með fyrsti leikmaðurinn sem tekst að skora í efstu tíu deildum Englands á ferlinum.

Fyrstu deildarmörkin á ferlinum komu fyrir rúmum 30 árum með Norwich City og það í ensku úrvalsdeildinni. Á næstu árum skoraði Cureton grimmt í B-deildinni og þegar aðeins var liðið á ferilinn komu fyrstu mörkin í C-deildinni.

Fór í D-deildina 37 ára

Frá og með tímabilinu 2012-13, þegar hann var 37 ára, fór Cureton svo að raða inn mörkum í D-deildinni og í kringum fertugt, þegar flestir knattspyrnumenn hafa lagt skóna á hilluna, færði hann sig niður í neðri deildir Englands.

Þar hefur Cureton spilað undanfarin níu ár, slær hvergi af og hefur nú náð þeim merkilega áfanga að skora í öllum tíu efstu deildum Englands.

Alls hefur Cureton skorað 390 mörk í tæplega 1.100 leikjum á rúmlega 30 ára ferli.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gámaflutningabíll spólaði í brekkunni Lögregla grípur til lokana: Tugir bíla fastir Isavia virkjar veðuraðgerðastjórn Covid-bólusetning gegn krabbameini
Fleira áhugavert
Covid-bólusetning gegn krabbameini Vara við snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Isavia virkjar veðuraðgerðastjórn Snjóruðningur hófst klukkan 4: Um 30 tæki notuð