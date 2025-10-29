Liverpool úr leik eftir enn eitt tapið – Arsenal, City og Chelsea áfram

Fimm leikir fóru fram í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í knattspyrnu í kvöld. Englandsmeistarar Liverpool eru úr leik eftir tap gegn Crystal Palace en topplið Úrvalsdeildarinnar, Arsenal, fóru nokkuð þægilega áfram, líkt og Newcastle. Manchester City og Chelsea lentu í smá vandræðum en eru þó einnig komin áfram í 8-liða úrslit.
Liverpool stillti upp breyttu liði gegn Crystal Palace þar sem ungir og efnilegir leikmenn fengu sénsinn í bland við eldri reynslumeiri menn sem hafa fengið færri tækifæri á tímabilinu. Flestar stjörnur liðsins voru utan hóps og horfðu á leikinn úr stúkunni.
Liverpool-liðið byrjaði leikinn betur en tvö mörk frá Ismaila Sarr í seinni hluta fyrri hálfleiks gerðu róðurinn afar þungan fyrir heimamenn. Það var svo Yeremy Pino sem innsiglaði flottan sigur Crystal Palace, 3:0, með marki undir lokin.
Í Wales tók B-deildarlið Swansea á móti Manchester City. Heimamenn komust yfir í fyrri hálfleik með stórkostlegu marki frá Goncalo Franco en gestirnir frá Manchester svöruðu með þremur mörkum frá Jeremy Doku, Omar Marmoush og Rayan Cherki.
Topplið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, komst nokkuð sannfærandi áfram eftir sigur á Brighton á Emirates-vellinum í Lundúnum, 2:0. Markalaust var í hálfleik en mörk frá Ethan Nwaneri og Bukayo Saka í seinni hálfleik innsigluðu sanngjarnan sigur heimamanna.
Skemmtilegasti leikur kvöldsins fór fram í Wolverhampton þar sem heimamenn fengu Chelsea í heimsókn. Gestirnir virtust ætla mjög þægilega áfram og komust þremur mörkum yfir með mörkum frá Andrey Santos, Tyrique George og Estevao en heimamenn minnkuðu muninn í 3:2 með mörkum frá Toluwalase Arokodare og David Moller Wolfe. Jamie Gittens kom Chelsea þó aftur tveimur mörkum yfir undir lokin sem varð til þess að annað mark frá Wolfe dugði ekki til.
Að lokum vann Newcastle mjög góðan sigur á Tottenham á St. James Park í Newcastle, 2:0. Heimamenn komust yfir í fyrri hálfleik með góðu skallamarki frá Fabian Schar en það var svo Nick Woltemade sem tvöfaldaði forystuna í þeim síðari.
Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Manchester City og Newcastle verða því öll í pottinum þegar dregið verður í átta liða úrslitin. Auk þeirra verða Brentford, Cardiff og Fulham í pottinum en öll liðin leika í úrvalsdeildinni nema Cardiff, sem leikur í C-deild.
