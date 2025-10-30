Amorim svarar Dyche fullum hálsi

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var á fréttamannafundi spurður út í ummæli Sean Dyche frá því í vor, þar sem sá síðarnefndi sagðist myndu vinna fleiri leiki en Amorim væri hann við stjórnvölinn hjá Rauðu djöflunum.
Dyche lét í veðri vaka í hlaðvarpsþættinum The Overlap að stillti hann upp í 4-4-2 með liði Man. United myndi liðið vinna fleiri leiki en Amorim hefur gert í stjórnartíð sinni.
„Í fyrsta lagi er það kannski satt að ef við myndum spila 4-4-2 værum við með fleiri sigra en ég hef alltaf sagt að ég er með minn leikstíl sem tekur sinn tíma að koma á fót,“ sagði portúgalski stjórinn, sem styðst ávallt við 3-4-2-1 leikkerfi.
Man. United hefur unnið síðustu þrjá leiki sína í úrvalsdeildinni en hafði fyrir það aldrei unnið tvo deildarleiki í röð undir stjórn Amorims.
Man. United freistar þess að vinna fjórða leikinn í röð þegar liðið heimsækir Nottingham Forest í deildinni um helgina, sem vill svo til að Dyche stýrir. Hann tók nýverið við Forest.
„Ég get litið á Sean Dyche sem knattspyrnustjóra og svo sem sparkspeking. Ef þú ert sparkspekingur sem tekur ekki mjög sterkt til orða þá vil ég ekki horfa á þig!
Þannig að ég skil að þetta er öðruvísi starf. Ég veit að Sean Dyche er mjög klár og kann að spila leikinn,“ sagði Amorim einnig.