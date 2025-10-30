Chelsea sér rautt

Karlalið Chelsea í knattspyrnu hefur átt í miklum erfiðleikum með að halda 11 leikmönnum inni á vellinum í undanförnum leikjum, auk þess sem knattspyrnustjóri liðsins hefur fengið reisupassann.
Frá því að markvörðurinn Robert Sánchez fékk beint rautt spjald snemma leiks í 2:1-tapi Chelsea fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni hafa fjórir leikmenn og stjórinn Enzo Maresca sömuleiðis fengið að fjúka af velli.
Í næsta leik gegn Lincoln City fékk enginn rautt spjald en svo komu fjórir leikir í röð þar sem Chelsea sá rautt.
Trevoh Chalobah fékk fyrst rautt gegn Brighton í deildinni, Joao Pedro gegn Benfica í Meistaradeildinni, Maresca fékk rautt í gegn Liverpool í deildinni og Malo Gusto fór sömu leið í deildinni gegn Nottingham Forest.
Í næstu tveimur leikjum í Meistaradeild og deild héldu Chelsea-menn sig á mottunni en Liam Delap fékk svo rautt spjald gegn Wolves í enska deildabikarnum í gærkvöldi.
Í síðustu níu leikjum hefur Chelsea því fengið alls sex rauð spjöld.