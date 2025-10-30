Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.10.2025 | 18:12

Chelsea sér rautt

Rauða spjaldinu lyft í leik hjá Chelsea, sem er orðin …
Rauða spjaldinu lyft í leik hjá Chelsea, sem er orðin ansi algeng sjón. AFP/Henry Nicholls

Karlalið Chelsea í knattspyrnu hefur átt í miklum erfiðleikum með að halda 11 leikmönnum inni á vellinum í undanförnum leikjum, auk þess sem knattspyrnustjóri liðsins hefur fengið reisupassann.

Frá því að markvörðurinn Robert Sánchez fékk beint rautt spjald snemma leiks í 2:1-tapi Chelsea fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni hafa fjórir leikmenn og stjórinn Enzo Maresca sömuleiðis fengið að fjúka af velli.

„Heimskulegt og vandræðalegt“
Frétt af mbl.is

„Heimskulegt og vandræðalegt“

Í næsta leik gegn Lincoln City fékk enginn rautt spjald en svo komu fjórir leikir í röð þar sem Chelsea sá rautt.

Sex rauð í níu leikjum

Trevoh Chalobah fékk fyrst rautt gegn Brighton í deildinni, Joao Pedro gegn Benfica í Meistaradeildinni, Maresca fékk rautt í gegn Liverpool í deildinni og Malo Gusto fór sömu leið í deildinni gegn Nottingham Forest.

Í næstu tveimur leikjum í Meistaradeild og deild héldu Chelsea-menn sig á mottunni en Liam Delap fékk svo rautt spjald gegn Wolves í enska deildabikarnum í gærkvöldi.

Í síðustu níu leikjum hefur Chelsea því fengið alls sex rauð spjöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fara líklega í bílastæðahámarkið Myndir: Óþrifnaður og vond lykt á veitingastaðnum Myndskeið: Bílstjóri og hjólreiðamaður í átökum Fjallatæki notuð innanbæjar í snjónum í gær
Fleira áhugavert
Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Gerðu allt til að hjálpa og héldu svo í 30 daga túr Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki Reynt að lokka lækna aftur heim