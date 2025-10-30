„Heimskulegt og vandræðalegt“

Liam Delap lék sinn fyrsta leik í tvo mánuði fyrir Chelsea er liðið vann Wolves á útivelli, 4:3, í enska deildabikarnum í fótbolta.
Enski sóknarmaðurinn kom inn á sem varamaður á 61. mínútu en fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 86. mínútu.
Fyrra spjaldið fékk hann fyrir að hrinda Yerson Mosquera þegar boltinn var hvergi nærri og það seinna fyrir að fara með olnbogann á undan sér í einvígi.
Enzo Maresca stjóri Chelsea var allt annað en sáttur við Delap eftir leik.
„Þetta var heimskulegt rautt spjald og algjör óþarfi. Þetta var réttur dómur. Þegar hann var kominn með gult sagði ég honum nokkrum sinnum að vera rólegur en hann á erfitt með að hlusta.
Þetta er vandræðalegt þegar þú færð tvö gul spjöld, sem auðvelt hefði verið að sleppa því að fá, á sjö mínútum,“ sagði ítalski stjórinn á blaðamannafundi.