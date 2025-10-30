Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.10.2025 | 8:00

Hörmuleg tölfræði ungstirnis Liverpool

Amara Nallo gengur hnípinn af velli í kvöld.
Amara Nallo gengur hnípinn af velli í kvöld. AFP/Paul Ellis

Knattspyrnumaðurinn Amara Nallo hefur ekki hafið feril sinn með Liverpool með besta móti. Í gærkvöldi kom hann inn á sem varamaður og fékk beint rautt spjald í 0:3-tapi fyrir Crystal Palace í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins.

Reisupassann fékk hann fyrir að brjóta á Justin Devenny sem aftasti maður.

Aðeins var um annan leik Nallo, sem er 18 ára miðvörður, að ræða fyrir aðallið Liverpool en svo vill til að hann fékk einnig beint rautt spjald í fyrsta leik sínum.

Þá kom Nallo sömuleiðis inn á sem varamaður, í 3:2-tapi fyrir PSV Eindhoven í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu fyrir tæpu ári síðan.

Var honum sömuleiðis sýndur reisupassinn fyrir brot sem aftasti maður í þeim leik.

