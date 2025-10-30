Knattspyrnumaður missti fótinn

Ákæra hefur verið lögð fram á hendur 45 ára konu eftir að hún keyrði á enska knattspyrnumanninn Jordan Chiedozie með þeim afleiðingum að fjarlægja þurfti hægri fót hans.
Chiedozie, sem ólst upp hjá Bournemouth, tilkynnti í sumar um afleiðingar árekstursins og að knattspyrnuferli sínum væri af þeim sökum sjálfhætt.
Hann lék með fjölda liða í neðri deildum Englands, þar á meðal Cambridge United, og síðast með Bashley.
Í enskum miðlum kemur fram að Ann Bogusiewicz hafi verið ákærð fyrir að valda alvarlegum áverkum með glæfralegum akstri og akstur undir áhrifum áfengis.
Chiedozie hafði stöðvað bifreið sína úti í vegarkanti við M27 hraðbrautina til þess að skipta um sprungið dekk.
Bogusiewicz hæfði hann þá með bifreið sinni sem varð til þess að fjarlægja þurfti hægri fótinn og litlu munaði að þyrfti að fjarlægja þann vinstri líka, sem var sömuleiðis illa farinn.