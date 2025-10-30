Lugu til um andlát sonarins og krabbamein dótturinnar

Enski knattspyrnumaðurinn Phil Foden hefur ákveðið að leita réttar síns eftir að óprúttnir aðilar dreifðu falsfréttum á samfélagsmiðlum um börn leikmannsins.
Það er Manchester Evening News sem greinir frá þessu en netverjarnir dreifðu falsfréttum um andlát elsta sonar Fodens, Ronnie sem er 6 ára gamall.
Þeir hættu ekki þar heldur greindu einnig frá því að dóttir hans, True, sem fjögurra ára gömul væri að berjast við krabbamein.
Netverjarnir útbjuggu myndir og myndbönd með aðstoð gervigreindar þar sem Foden-fjölskyldan var í sárum en eiginkona Fodens, Rebecca, birti færslu á Instagram þar sem hún tjáði sig um myndbirtingarnar.
„Við erum meðvituð um falsfréttir sem ganga um okkur fjölskylduna og börnin okkar. Þetta er ógeðslegt og ég neita að trúa því að fólk geti dreift svona falsfréttum, sérstaklega þegar lítil börn eiga í hlut,“ sagði Rebecca meðal annars.
Lögfræðingateymi fjölskyldunnar vinnur nú hörðum höndum að því að allar myndir og allt mynfefni verði fjarlægt, meðal annars af samfélagsmiðlinum Facebook.