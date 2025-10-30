Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.10.2025 | 23:00

Lugu til um andlát sonarins og krabbamein dótturinnar

Phil Foden ásamt syni sínum Ronnie og eiginkonunni Rebeccu Foden.
Phil Foden ásamt syni sínum Ronnie og eiginkonunni Rebeccu Foden. AFP/Darren Staples

Enski knattspyrnumaðurinn Phil Foden hefur ákveðið að leita réttar síns eftir að óprúttnir aðilar dreifðu falsfréttum á samfélagsmiðlum um börn leikmannsins.

Það er Manchester Evening News sem greinir frá þessu en netverjarnir dreifðu falsfréttum um andlát elsta sonar Fodens, Ronnie sem er 6 ára gamall.

Þeir hættu ekki þar heldur greindu einnig frá því að dóttir hans, True, sem fjögurra ára gömul væri að berjast við krabbamein.

Þetta er ógeðslegt

Netverjarnir útbjuggu myndir og myndbönd með aðstoð gervigreindar þar sem Foden-fjölskyldan var í sárum en eiginkona Fodens, Rebecca, birti færslu á Instagram þar sem hún tjáði sig um myndbirtingarnar.

„Við erum meðvituð um falsfréttir sem ganga um okkur fjölskylduna og börnin okkar. Þetta er ógeðslegt og ég neita að trúa því að fólk geti dreift svona falsfréttum, sérstaklega þegar lítil börn eiga í hlut,“ sagði Rebecca meðal annars.

Lögfræðingateymi fjölskyldunnar vinnur nú hörðum höndum að því að allar myndir og allt mynfefni verði fjarlægt, meðal annars af samfélagsmiðlinum Facebook.

mbl.is
Fleira áhugavert
Segir reglur brotnar af ásetningi Ýmislegt jákvætt í pakkanum Tímabundið einungis óverðtryggð lán með fasta vexti Kínverjar geta stoppað strætó í Ósló
Fleira áhugavert
Gallar í stórum hluta nýbyggðra fjölbýlishúsa Verðbólgan kom á óvart: Ólíklegra að vextir lækki Reynt að lokka lækna aftur heim Ölvaður vegfarandi varð fyrir bíl og lést