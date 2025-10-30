Liverpool féll úr leik í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í fótbolta í gærkvöldi er liðið fékk skell á heimavelli gegn Crystal Palace, 3:0.
Arne Slot stjóri Liverpool stillti upp mikið breyttu liði, sem var ekki líklegt til afreka gegn sterku liði gestanna frá London.
„Þú nærð ekki að sannfæra mig um að hann hafi valið lið sem honum fannst nógu gott til að vinna Crystal Palace. Það er alltaf hægt að vona en trúin var ekki til staðar.
Þetta voru mikil mistök hjá Slot, sem hefur annars verið frábær síðan hann tók við. Nú er alvöru pressa,“ sagði Jamie Redknapp hjá Sky Sports eftir leik.