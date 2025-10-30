Slot ver liðsvalið

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, stendur við liðsval sitt í 0:3-tapi fyrir Crystal Palace í enska deildabikarnum í gærkvöldi en þá stillti hann upp varaliði og var einungis með leikmenn úr unglingaliðinu á varamannabekknum.
„Það er alltaf skellur að tapa leik, sérstaklega þegar það leiðir til þess að maður detti út úr keppni en svona valdi ég liðið á síðasta tímabili á þessu stigi keppninnar.
Það eru margar ástæður fyrir því að við höfum tapað síðustu sex leikjum af sjö en engar þeirra eru nægilega ásættanlegar til þess að sætta sig við að tapa svo mörgum leikjum,“ sagði Slot á fréttamannafundi eftir leik.
Hann hélt áfram: „Frammistaðan okkar gegn Brentford, tveimur dögum eftir að við spiluðum við Brentford á útivelli, sýndi mér lið sem átti í erfiðleikum með að spila þrjá leiki á sjö dögum.
Eftir tvo daga mætum við Villa og síðast þegar ég spilaði leikmanni sem ég taldi vera reiðubúinn í svoleiðis leikjatörn var það Alexander Isak, en það kom á daginn að hann var það ekki og fór meiddur af velli.
Í síðustu umferð mættum við Southampton og Giovanni Leoni meiddist auk þess sem Hugo Ekitiké fékk tvö gul spjöld. Sem stendur erum við bara með 15 eða 16 aðalliðsleikmenn heila og þetta félag hefur alltaf notað leikmenn úr akademíunni í þessari keppni.
Þess vegna fannst mér þetta vera rétt ákvörðun og ég hef ekki breytt um skoðun eftir úrslitin. Við höfum ekki heldur getað unnið Palace með byrjunarliðsmönnunum okkar.“