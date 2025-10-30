Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.10.2025 | 8:40

Tekst Arsenal það sem Liverpool tókst ekki?

Arsenal sló Brighton úr leik í gær.
Arsenal sló Brighton úr leik í gær. AFP/Adrian Dennis

Dregið var í átta liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta í gærkvöldi og sluppu sterkustu liðin hvert við annað.

Arsenal sigraði Brighton í gær og dróst á móti Crystal Palace. Palace-liðið gerði sér lítið fyrir og vann Liverpool á Anfield, 3:0.

Chelsea mætir Cardiff úr C-deildinni á útivelli. Þá mætast Manchester City og Brentford annars vegar og Newcastle og Fulham hins vegar í úrvalsdeildarslögum.

Átta liða úrslitin:

Arsenal – Crystal Palace
Cardiff – Chelsea
Manchester City – Brentford
Newcastle – Fulham

