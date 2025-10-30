Tekst Arsenal það sem Liverpool tókst ekki?

Dregið var í átta liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta í gærkvöldi og sluppu sterkustu liðin hvert við annað.
Arsenal sigraði Brighton í gær og dróst á móti Crystal Palace. Palace-liðið gerði sér lítið fyrir og vann Liverpool á Anfield, 3:0.
Chelsea mætir Cardiff úr C-deildinni á útivelli. Þá mætast Manchester City og Brentford annars vegar og Newcastle og Fulham hins vegar í úrvalsdeildarslögum.
Átta liða úrslitin:
Arsenal – Crystal Palace
Cardiff – Chelsea
Manchester City – Brentford
Newcastle – Fulham