Hefur ekkert spilað þrátt fyrir háan verðmiða

Það er eitthvað í það að Yoane Wissa geti leikið sinn fyrsta leik fyrir enska knattspyrnufélagið Newcastle.
Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri liðsins, á blaðamannafundi í morgun en Wissa, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Newcastle frá Brentford í sumar.
Newcastle borgaði 55 milljónu punda fyrir framherjann sem er frá Kongó en honum var ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann fór til Liverpool.
Wissa skaddaði liðbönd í hné í landsleik með Kongó, fljótlega eftir að hann skrifaði undir samning við Newcastle, og er óvíst hvort hann komið eitthvað við sögu með Newcastle á árinu.