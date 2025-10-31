Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.10.2025 | 14:52

Hefur ekkert spilað þrátt fyrir háan verðmiða

Yoane Wissa.
Yoane Wissa. Ljósmynd/@NUFC

Það er eitthvað í það að Yoane Wissa geti leikið sinn fyrsta leik fyrir enska knattspyrnufélagið Newcastle.

Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri liðsins, á blaðamannafundi í morgun en Wissa, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Newcastle frá Brentford í sumar.

Wissa frá í fjórar vikur til viðbótar
Wissa frá í fjórar vikur til viðbótar

Newcastle borgaði 55 milljónu punda fyrir framherjann sem er frá Kongó en honum var ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann fór til Liverpool.

Wissa skaddaði liðbönd í hné í landsleik með Kongó, fljótlega eftir að hann skrifaði undir samning við Newcastle, og er óvíst hvort hann komið eitthvað við sögu með Newcastle á árinu.

mbl.is
