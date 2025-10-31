Real Madrid tekur fram úr Liverpool

Real Madrid leiðir kapphlaupið um enska knattspyrnumanninn Marc Guéhi en hann verður samningslaus næsta sumar.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni.
Hann var mjög nálægt því að ganga til liðs við Liverpool á lokadegi félagaskiptagluggans en skiptin duttu upp fyrir sig þar sem Palace tókst ekki að finna staðgengil fyrir Guéhi.
Miðvörðurinn er afar eftirsóttur og hefur meðal annars verið orðaður við Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern München, Manchester City og Chelsea.
Liverpool var sagt leiða kapphlaupið um leikmanninn en nú virðist Real Madrid hafa tekið fram úr Liverpool í baráttunni um varnarmanninn samkvæmt frétt Sportsmail.