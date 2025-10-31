Slot dregur úr ummælunum

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool gangrýndi breidd leikmannahópsins síns eftir tapið gegn Crystal Palace, 3:0, í enska deildabikarnum í vikunni.
Slot tefldi fram mikið breyttu liði í leiknum, sem fékk að kenna á því frá Lundúnaliðinu. Hann stillti upp þremur táningum í byrjunarliðinu og fimm á bekknum.
Hollendingurinn sagði liðsvalið gefa innsýn í ástandið hjá Liverpool, er hann ræddi við blaðamenn eftir leik.
Hann dró úr þeim ummælum á öðrum fundi í dag.
„Það vantar ekkert í hópinn okkar. Ég er mjög ánægður með gæðin í hópnum,“ svaraði hann er hann var spurður út í ummælin.