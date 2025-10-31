Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.10.2025 | 19:34

Slot dregur úr ummælunum

Það hefur gengið illa hjá Slot og Liverpool undanfarnar vikur.
Það hefur gengið illa hjá Slot og Liverpool undanfarnar vikur. AFP/Glyn Kirk

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool gangrýndi breidd leikmannahópsins síns eftir tapið gegn Crystal Palace, 3:0, í enska deildabikarnum í vikunni.

Slot tefldi fram mikið breyttu liði í leiknum, sem fékk að kenna á því frá Lundúnaliðinu. Hann stillti upp þremur táningum í byrjunarliðinu og fimm á bekknum.

Hollendingurinn sagði liðsvalið gefa innsýn í ástandið hjá Liverpool, er hann ræddi við blaðamenn eftir leik.

Hann dró úr þeim ummælum á öðrum fundi í dag.

„Það vantar ekkert í hópinn okkar. Ég er mjög ánægður með gæðin í hópnum,“ svaraði hann er hann var spurður út í ummælin.

