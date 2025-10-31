Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.10.2025 | 13:25

Snýr Brendan Rodgers aftur?

Brendan Rodgers.
Brendan Rodgers. AFP/Andy Buchanan

Norðurírski knattspyrnustjórinn Brendan Rodgers er án starfs þessa dagana eftir að hafa sagt upp störfum hjá skoska úrvalsdeildarfélaginu Celtic á dögunum.

Rodgers, sem er 52 ára gamall, sagði óvænt upp störfum hjá félaginu og gagnrýndi meðal annars leikmannastefnu félagsins þegar hann lét af störfum.

Dermot Desmond, eigandi félagsins, svaraði Rodgers fullum hálsi og kallaði hann meðal annars sjálfselskan í yfirlýsingu sem hann sendi fjölmiðlum í Skotlandi.

Talksport greinir frá því að Rodgers þyki líklegastur til þess að taka við stjórnartaumunum hjá Wolves, fari svo að félagið láti Vítor Pereira fara.

Wolves hefur ekki byrjað tímabilið vel og bíður enn þá eftir sínum fyrsta sigri í deildinni en liðið er í neðsta sætinu með tvö stig eftir níu umferðir, sex stigum frá öruggu sæti.

