Tekur Beckham upp skærin?

David Beckham ætti að taka upp skærin, að mati Nanis.
David Beckham ætti að taka upp skærin, að mati Nanis. Ljósmynd/Instagram og AFP

Frank Ilett hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum fyrir að neita að fara í klippingu þar til enska knattspyrnuliðið Manchester United vinnur fimm leiki í röð.

Eins og sjá má á myndinni sem fylgir fréttinni er Ilett orðinn býsna hárprúður, þar sem liðinu hefur gengið illa að komast á og halda sér á sigurbraut.

Nú eru Ilett og aðrir stuðningsmenn United bjartsýnir á að liðið nái áfanganum eftir þrjá sigra í röð undanfarnar vikur.

„Vonandi fær hann að fara í klippingu. Það þarf bara tvo sigra í viðbót. Það þyrfti að gera meira úr þessu líka og fá goðsögn í verkið.

Ég held David Beckham væri fullkominn í þetta. Hann er mikið fyrir flottar hárgreiðslur,“ sagði Nani, fyrrverandi leikmaður United, í samtali við Covers.

