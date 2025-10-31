Tekur Beckham upp skærin?

Frank Ilett hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum fyrir að neita að fara í klippingu þar til enska knattspyrnuliðið Manchester United vinnur fimm leiki í röð.
Eins og sjá má á myndinni sem fylgir fréttinni er Ilett orðinn býsna hárprúður, þar sem liðinu hefur gengið illa að komast á og halda sér á sigurbraut.
Nú eru Ilett og aðrir stuðningsmenn United bjartsýnir á að liðið nái áfanganum eftir þrjá sigra í röð undanfarnar vikur.
„Vonandi fær hann að fara í klippingu. Það þarf bara tvo sigra í viðbót. Það þyrfti að gera meira úr þessu líka og fá goðsögn í verkið.
Ég held David Beckham væri fullkominn í þetta. Hann er mikið fyrir flottar hárgreiðslur,“ sagði Nani, fyrrverandi leikmaður United, í samtali við Covers.