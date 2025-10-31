Þrír mikilvægir fjarverandi hjá Liverpool á morgun?

Þrír leikmenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool gætu misst af leik liðsins á morgun gegn Aston Villa í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Anfield í Liverpool.
Þetta sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, á blaðamannafundi í dag en leikmennirnir sem um ræðir eru þeir Alexander Isak, Curtis Jones og Ryan Gravenberch.
Þeir hafa allir verið að glíma við meiðsli að undanförnu en Gravenberch er þó líklegastur þremenninganna til þess að geta tekið þátt í leiknum gegn Aston Villa.
„Ryan æfði í gær og hann mun æfa aftur í dag líka, svo við þurfum að bíða og sjá hvernig hann verður seinni partinn í dag,“ sagði Slot.
„Það er nánast öruggt að bæði Alexander og Curtis verði fjarverandi, 99,9 prósent líklegt,“ bætti Slot við.