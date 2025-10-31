Tottenham með augastað á framherja Juventus

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Tottenham hafa mikinn áhuga á Jonathan David, framherja Juventus.
Það er Caught Offside sem greinir frá þessu en David, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við Juventus frá Lille í Frakklandi í sumar fyrir 15 milljónir punda.
Framherjinn hefur skorað eitt mark í átta leikjum í ítölsku A-deildinni á tímabilinu, ásamt því að leggja upp eitt mark.
Daninn Thomas Frank tók við stjórnartaumunum hjá Tottenham í sumar og er sagður vilja losna við enska framherjann Dominic Solanke.
Tottenham vonast til þess að selja Solanke í janúar og þá ætti að skapast svigrúm til þess að kaupa David frá Juventus.