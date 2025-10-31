Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.10.2025 | 16:20

Útilokar ekki að draga Arsenal úr keppni

Mikel Arteta
Mikel Arteta AFP/Henry Nicholls

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, útilokar ekki að draga lið sitt úr einhverri keppni ef leikjaálagið verður of mikið.

Ekki er víst hvenær leikur Arsenal við Crystal Palace fer fram en hann var fyrst settur á 16. desember. Það myndi þýða að Palace spilar þrjá leiki á fimm dögum.

„Allar ákvarðanir sem við tökum snúa fyrst og fremst að heilsu leikmanna og síðan stuðningsmönnum.

Vonandi göngum við ekki svo langt að draga liðið úr keppni. Ef það verður aldrei hlustað á okkur er ekki hægt að útiloka neitt,“ sagði Spánverjinn á blaðamannafundi.

