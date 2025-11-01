Amad bjargaði stigi fyrir United

Nottingham Forest og Manchester United gerðu 2:2 jafntefli í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á City Ground í Nottingham.
Úrslitin þýða að Nottingham Forest er enn í 18. sætinu með 6 stig og Manchester United fer upp í 5.sætið með 17 stig.
Manchester United átti fyrstu sókn leiksins. Benjamin Sesko átti skot í varnarmann eftir að Bryan Mbeumo hafði sloppið upp hægri vænginn og sent út til hans.
Heimamenn í Nottingham Forest áttu svo góðan kafla næstu mínútur og settu þrýsting á mark Manchester United. Á 8. mínútu átti Dan Ndoye skot nokkuð utan vítateigs sem Sane Lammens markvörður Manchester United tók enga áhættu með og sló yfir markið og sjö mínútum síðar átti Callum Hudson-Odoi skot yfir markið.
Sesko átti síðan ágætis skot rétt framhjá markinu á 17. mínútu eftir fínan undirbúning Matheus Cunha.
Bæði lið sýndu ágæta takta næstu mínútur en marktækifærin voru af skornum skammti.
Fyrsta skot Manchester United á markið kom á 29. mínútu. Luke Shaw lyfti boltanum inn á Bruno Fernandes á miðjunni, Fernandes var aleinn og rúllaði boltanum á Amad Diallo sem átti þokkalegt skot sem Matz Selz sló nokkuð örugglega frá.
Það var svo á 34. mínútu leiksins sem fyrsta markið kom. Casemiro stökk manna hæst í vítateignum og skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu Bruno Fernandes.
Nottingham Forest-menn voru reiðir yfir því að Manchester United hafi fengið hornspyrnuna, en hún var vissulega tæp og vafasamt hvort að Nicoló Savina hafi náð að bjarga boltanum áður en hann fór aftur í endamörk.
Nottingham Forest sótti að marki Manchester United það sem eftir lifði fyrri hálfleiks, en lokahnykkinn vantaði og staðan í hálfleik því 1:0 fyrir Manchester United.
Óhætt er að segja að seinni hálfleikur hafi farið af stað með látum. Leikmenn Nottingham Forest mættu töluvert grimmari og ákveðnari til leiks en andstæðingar þeirra og það tók Nottingham Forest aðeins fimm mínútur að skora tvö mörk.
Fyrst skoraði Morgan Gibbs-White með laglegum skalla í fjærhornið eftir góða fyrirgjöf Ryan Yates og jafnaði metin í 1:1 á 48. mínútu. Gibbs-White hafði þar betur í baráttu við Amad Diallo.
Síðan var það Ítalinn Nicoló Savona sem kom Forest yfir, 2:1, aðeins tveimur mínútum síðar og kom það eftir aðra fyrirgjöf. Eftir loftbardaga féll boltinn til Savona sem var á tánum og afgreiddi boltann í netið.
Leikmenn Manchester United voru talsvert lengi að ranka við sér eftir þetta högg og Forest sótti áfram meira.
Bruno Fernandes átti fyrsta færi Manchester United í seinni hálfleik þegar stundarfjórðungur var liðinn. Hann átti þá lúmskt skot sem small í stönginni, boltinn hrökk síðan út til Casemiro sem náði ekki að stýra boltanum í markið.
Heimamenn voru þá fjarri því að ætla að leggjast aftarlega og verja forskotið, þeir héldu áfram að sækja.
Igor Jesus átti skalla í utanverða stöngina á 66. mínútu úr erfiðri stöðu og tveimur mínútum síðar komst Callum Hudson-Odoi mjög nálægt því að auka við forskot heimamanna, en skot hans smaug framhjá stönginni.
Liðsmenn Manchester United lögðu þó ekki árar í bát og aftur tókst þeim að skora eftir hornspyrnu og jafna metin í 2:2.
Eftir atgang í teignum tókst Forest-mönnum að koma boltanum út úr teignum. Þar var hins vegar Adam Diallo sem tók boltann glæsilega á lofti og smellti honum í bláhornið.
Bæði lið reyndu hvað þau gátu að kreista fram sigurmark, næst því komst Amad Diallo sem náði öðru frábæru skoti á 94. mínútu en Murillo varnarmaður Forest bjargaði frábærlega á línu. Niðurstaðan var því 2:2 jafntefli á City Ground í dag.
