Arsenal fór léttilega með Burnley - Markaveisla á Englandi í dag.

Magnað gengi Arsenal hélt áfram í dag er liðið sigraði Burnley, 2:0, í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag. Arsenal er því enn í efsta sæti deildarinnar með 25 stig á meðan nýliðarnir í Burnley sitja í 17. sæti með 10 stig.
Varnarleikur Arsenal hefur sannarlega verið á brennidepli á þessari leiktíð þar sem liðið hefur aðeins fengið á sig þrjú mörk í tíu leikjum. Það sem stendur hins vegar út er það að Arsenal hefur ekki fengið sig skot á markið í ensku deildinni síðan 28. september, í 2:1 tapi gegn Newcastle.
Arsenal var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins en það gerði Viktor Gyökeres á 14. mínútu er hann kom boltanum í netið af stuttu færi. Declan Rice tvöfaldaði síðan forystu Arsenal á 35. mínútu þegar hann þrumaði boltanum í hornið við vítateiginn.
Fleiri urðu mörkin ekki og Arsenal situr því enn á toppi deildarinnar.
Brighton tók á móti Leeds þar sem heimamenn sóttu öruggan sigur, 3:0. Brighton kom sér með sigrinum í dag í 8. sæti deildarinnar með 15 stig en Leeds situr í 16. sæti með 11 stig.
Fyrsta mark leiksins skoraði Danny Welbeck á 11. mínútu eftir sendingu frá Mats Wieffer. Diego Gomez tvöfaldaði síðan forystu Brighton á 64. mínútu áður en hann bætti við sínu öðru marki og þriðja marki Brighton á 70. mínútu.
Crystal Palace fór léttilega með Brentford, 2:0, í Suður-London í dag þar sem Hákon Hrafn Valdimarsson var á varamannabekk Brentford.
Jean-Philippe Mateta skoraði fyrsta mark leiksins á 30. mínútu og á 51. mínútu skallaði Nathan Collins boltann í sitt eigið net og kom Palace í tveggja marka forystu.
Fulham sótti sterkan sigur gegn Wolves 3:0 þar sem Fulham var yfirburða betra liðið allan leikinn.
Ryan Sessegnon skoraði fyrsta mark leiksins er hann slapp í gegnum vörn Wolves og kom boltanum í netið á 9. mínútu. Á 36. mínútu fékk Emmanuel Agbadou að líta rauða spjaldið og átti Wolves erfitt með að sækja eftir það.
Harry Wilson kom síðan Fulham í tveggja marka forystu á 62. mínútu með flottu skoti fyrir utan teig og á 75. mínútu átti Yerson Mosquera misheppnaða hreinsun sem hafnaði í neti Wolves, staðan því orðin 3:0.