Brasilíumaðurinn hetjan í Lundúnaslagnum

Chelsea sigraði Tottenham, 1:0, í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld. Liðin eru nú í þriðja og fjórða sæti, bæði með 17 stig.
Chelsea var með eins marks forskot í hálfleik því João Pedro skoraði eina mark hálfleiksins er hann afgreiddi boltann örugglega í netið af stuttu færi eftir að Moises Caisedo vann boltann af Micky van de Ven varnarmanni Tottenham.
Gestirnir í Chelsea voru líklegri til að bæta við en Tottenham að skora en Guglielmo Vicario í marki Tottenham varði tvisvar frá Pedro í góðum færum. Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og var staðan í leikhléi 1:0.
Chelsea var áfram líklegra liðið í seinni hálfleik og Tottenham skapaði sér ekki neitt. Sem betur fer fyrir heimamenn var Vicario góður í markinu og hann varði nokkrum sinnum virkilega vel, aðallega frá Pedro.
Gestunum tókst hins vegar ekki að bæta við og reyndist markið hjá Pedro í fyrri hálfleik sigurmarkið.