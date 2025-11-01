Langþráður sigur hjá Liverpool

Liverpool er í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir 2:0-heimasigur á Aston Villa í 10. umferðinni í kvöld. Sigurinn var kærkominn fyrir Liverpool eftir fjögur töp í röð í deildinni. Villa er í 11. sæti með 15 stig.
Fyrri hálfleikurinn var fjörugur og skiptust liðin á að skapa sér fín tækifæri. Giorgi Mamardashvili og Emiliano Martínez vörðu hins vegar báðir vel í hálfleiknum og var staðan enn markalaus þegar komið var í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Þá dró til tíðinda því Martínez sendi boltann beint á Mo Salah þegar lítið var í gangi og Egyptinn þakkaði fyrir sig og skoraði auðvelt mark.
Ryan Gravenberch tvöfaldaði forskot Liverpool á 58. mínútu þegar hann skaut í Pau Torres og í netið utan teigs eftir sendingu frá Alexis Mac Allister.
Leikurinn róaðist eftir það, Villa skapaði sér lítið og Liverpool sigldi sigrinum örugglega í höfn.