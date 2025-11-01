Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.11.2025 | 21:59

Langþráður sigur hjá Liverpool

Mo Salah fagnar marki sínu.
Mo Salah fagnar marki sínu. AFP/Paul Ellis
Liverpool er í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir 2:0-heimasigur á Aston Villa í 10. umferðinni í kvöld. Sigurinn var kærkominn fyrir Liverpool eftir fjögur töp í röð í deildinni. Villa er í 11. sæti með 15 stig.

Fyrri hálfleikurinn var fjörugur og skiptust liðin á að skapa sér fín tækifæri. Giorgi Mamardashvili og Emiliano Martínez vörðu hins vegar báðir vel í hálfleiknum og var staðan enn markalaus þegar komið var í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Þá dró til tíðinda því Martínez sendi boltann beint á Mo Salah þegar lítið var í gangi og Egyptinn þakkaði fyrir sig og skoraði auðvelt mark.

Ryan Gravenberch tvöfaldaði forskot Liverpool á 58. mínútu þegar hann skaut í Pau Torres og í netið utan teigs eftir sendingu frá Alexis Mac Allister.

Leikurinn róaðist eftir það, Villa skapaði sér lítið og Liverpool sigldi sigrinum örugglega í höfn.

Lucas Digne hjá Aston Villa og Mo Salah hjá Liverpool …
Lucas Digne hjá Aston Villa og Mo Salah hjá Liverpool í leiknum í kvöld. AFP/Paul Ellis
