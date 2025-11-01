Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.11.2025 | 15:05

Nottingham Forest – Man. Utd staðan er 0:0

United-menn hafa verið á fínni siglingu.
United-menn hafa verið á fínni siglingu. AFP/Oli Scarff
Kristján Gylfi Guðmundsson

Manchester United og Nottingham Forest mætast í 10. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta klukkan 15 á City Ground í Nottingham.

United er í sjötta sæti deildarinnar með 16 stig og Forest í 18. sæti með fimm.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Nott. Forest 0:0 Man. Utd opna loka
29. mín. Amad Diallo (Man. Utd) á skot sem er varið Bruno fær sendingu inn á miðjuna og er aleinn, hann leggur boltann til hliðar á Amad Diallo sem á skot sem Matz Sels ver nokkuð örugglega og slær boltann frá.
mbl.is
