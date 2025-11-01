Síðast féll Liverpool

Enska knattspyrnuliðið Liverpool hefur átt í miklum erfiðleikum undanfarnar vikur og tapað fjórum deildarleikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni og sex leikjum af síðustu sjö í öllum keppnum.
Liverpool mætir Aston Villa á heimavelli klukkan 20 og ef sá leikur tapast er það í fyrsta skipti frá árinu 1953 sem Liverpool tapar fimm deildarleikjum í röð.
Liverpool vann aðeins níu af 42 leikjum sínum það tímabilið og féll úr efstu deild. Stuðningsmenn liðsins hafa væntanlega ekki miklar áhyggjur af því að það endurtaki sig en Liverpool er sem stendur í sjöunda sæti með 15 stig.