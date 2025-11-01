Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.11.2025 | 12:35

Slot: Síðasta spurningin sem ég átti von á

Það hefur gengið illa hjá Arne Slot og lærisveinum hans …
Það hefur gengið illa hjá Arne Slot og lærisveinum hans undanfarnar vikur.

Liverpool mætir Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta klukkan 20 í kvöld og eins og venja er sat Arne Slot stjóri Liverpool fyrir svörum blaðamanna á fundi í gær.

Hollendingurinn var spurður út í samningaviðræður sínar við félagið en hann gerði þriggja ára samning þegar hann var ráðinn fyrir rúmu ári. Bjuggust margir við að hann fengi nýjan samning eftir að liðið varð Englandsmeistari á síðustu leiktíð, en svo var ekki.

„Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á. Eina sem ég er að einbeita mér að núna er að koma Liverpool aftur á sigurbraut,“ svaraði hann.

Liverpool hefur tapað fjórum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni og sex af síðustu sjö í öllum keppnum.

