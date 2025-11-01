Slot: Síðasta spurningin sem ég átti von á

Liverpool mætir Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta klukkan 20 í kvöld og eins og venja er sat Arne Slot stjóri Liverpool fyrir svörum blaðamanna á fundi í gær.
Hollendingurinn var spurður út í samningaviðræður sínar við félagið en hann gerði þriggja ára samning þegar hann var ráðinn fyrir rúmu ári. Bjuggust margir við að hann fengi nýjan samning eftir að liðið varð Englandsmeistari á síðustu leiktíð, en svo var ekki.
„Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á. Eina sem ég er að einbeita mér að núna er að koma Liverpool aftur á sigurbraut,“ svaraði hann.
Liverpool hefur tapað fjórum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni og sex af síðustu sjö í öllum keppnum.